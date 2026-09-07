Жители Псковской области могут написать «Атомный диктант»

10:34, 07 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в международном просветительском проекте России об атомной науке и технологиях «Атомный диктант».

Написать диктант можно онлайн до 28 сентября на официальном сайте проекта: atomdiktant.ru или очно на одной из официальных площадок диктанта. В Псковской области такими площадками станут ПсковГУ (Псков, площадь Ленина, 2) и Островский многопрофильный колледж (Остров, Учебный городок, 3).

Написать диктант на базе ПсковГУ можно будет 8 сентября в 12:30, 9 сентября в 16:00, 10 сентября в 10:15 и 14:15, а также 11 сентября в 12:30. В Островском многопрофильном колледже все желающие смогут принять участие в диктанте 11 сентября в 10:00.

Участники могут проверить свои знания и узнать больше об истории и достижениях российской атомной отрасли, выдающихся учёных и специалистах, а также современных разработках – от ядерной медицины и атомной энергетики до освоения Арктики и исследования космоса.

Написать диктант могут школьники, студенты, педагоги, молодые специалисты, сотрудники предприятий, а также все, кто интересуется современной наукой и технологиями.

Часть заданий будет представлена в формате авторских видеовопросов от представителей атомной отрасли, науки, образования, культуры, спорта, государственного управления и общественной сферы.

Каждый участник по итогам прохождения диктанта получит электронный диплом.

Финал проекта состоится в День работника атомной промышленности.

Отметим, «Атомный диктант» – ежегодный проект Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» при поддержке госкорпорации «Росатом» и Министерства энергетики России.