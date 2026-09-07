Ямы с вещами военнопленных обнаружили на месте бывшего концлагеря в Псковской области

10:39, 07 сентября 2026, ПАИ

Новые ямы-сбросы личных вещей обнаружили поисковики на территории бывшего немецкого концлагеря для советских военнопленных и гражданских лиц в деревне Колотушино Дновского района. Итоги трёхдневного выезда с 22 по 24 августа подвёл молодёжный поисковый отряд «Журавли».



Фото: Молодёжный поисковый отряд «Журавли»



Фото: Молодёжный поисковый отряд «Журавли»



Фото: Молодёжный поисковый отряд «Журавли»





В поисковых работах приняли участие коллеги-поисковики из Москвы и Санкт-Петербурга. Совместными усилиями была обследована обширная болотистая территория бывшего лагеря. Как отметили участники экспедиции, существенную помощь оказала суперпроходимая спецтехника, предоставленная московскими единомышленниками. Также применялись щупы, металлоискатели и лопаты.

За три дня поисковикам удалось отработать большой квадрат территории. Были обследованы участки, дороги и тропинки, до которых не добирались за четыре года работы в Колотушино. Кроме того, обнаружены новые ямы-сбросы личных вещей – такие находки, по словам поисковиков, могут указывать на места массовых захоронений советских солдат и мирных жителей.

Ранее, в ходе экспедиций 2023 и 2024 годов, здесь уже были обнаружены ямы-сбросы с личными вещами и останками людей. В ходе одного из поисков было найдено одно из кладбищ жертв концлагеря. Останки уложены «кострами» и просто сброшены в ямы. В 2024 году за время «Вахты Памяти» было поднято более 150 останков, установлены имена семерых бойцов по медальонам.