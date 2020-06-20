В Псковском районе велосипедиста увезли с места ДТП с разрывом селезёнки

16:05, 20 июня 2020, ПАИ

В Псковском районе на 16-м километре автодороги Толбица – Мельницы автомобиль ГАЗ, за рулём которого был 54-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и сбил 31-летнего велосипедиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 июня в 13:30. По предварительным данным, в результате дорожной аварии, велосипедист получил закрытую травму груди, множественные переломы рёбер, тупую травму живота, разрыв селезёнки, травматический шок 2-й степени. Его госпитализировали в больницу.

Оба водителя находились в трезвом состоянии, материал проверки находится в следствии, уточнили в полиции.