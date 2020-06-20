Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу псковских медиков о строительстве новой инфекционной больницы

16:51, 20 июня 2020, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу псковских медиков о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове с филиалом в Великих Луках, сообщает РИА Новости.

Она также поддержала аналогичную просьбу по строительству инфекционной больнице в Забайкальском крае.

«Я, наверное, применю запрещенный приём, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области», – обратилась Татьяна Голикова к президенту РФ Владимиру Путин во время совещания с медиками.

Глава государства подчеркнул, что даст соответствующую команду Минобороны РФ, которое и займётся строительством. При этом Владимир Путин попросил вице-премьера предоставить 22 июня предложения по объектам в письменном виде.

Ранее к президенту с просьбой оказать содействие в строительстве в Псковской области новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках обратилась заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко. Владимир Путин ответил ей, что займётся этим вопросом.