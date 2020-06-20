7,5 километра дороги в Усвятском районе отремонтируют по новой технологии

17:30, 20 июня 2020, ПАИ

В Усвятском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся работы по ремонту участка дороги Великие Луки — Усвяты. Подрядная организация – компания «Буер» – использует в своей работе технологию ресайклинга, с помощью которой ранее не ремонтировались дороги в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Данная технология позволяется получить асфальтогранулобетон: отфрезерованное старое покрытие дороги измельчается в крошку, после чего в специальной установке измельчённый асфальт смешивается со щебнем разных фракций, цементом и битумной эмульсией.

Затем полученный асфальтогранулобетон разогревают до нужной температуры, доставляют на дорогу и укладывают с помощью асфальтоукладчика. Эта смесь используется для устройства верхнего слоя основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. В дальнейшем на укатанный слой асфальтогранулобетона будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальта.

Представитель подрядчика отметил, что проект довольно сложный, есть участки, где под слоем асфальтогранулобетона дополнительно выравнивается профиль дороги с помощью щебня и песка.

В настоящий момент на разных отрезках ремонтируемого участка дороги идёт ремонт водопропускных сооружений, фрезерование старого покрытия, укладка щебёночного основания, асфальтогранулобетона. В работах задействованы фрезы, укладчики, катки, экскаваторы, грейдеры. Движение транспорта организовано по временной схеме с использованием светофорного регулирования.

Всего будет отремонтировано около 7,5 километра дороги с примыканиями и пересечениями на участке км 48 + 550 – км 56 + 000 (на этом отрезке расположены населённые пункты Церковище, Адамово), а также мост через реку Усвячу. Вдоль дороги будет восстановлено барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Окончание работ запланировано на 30 сентября.