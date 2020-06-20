До +26 градусов ожидается в Псковской области 21 июня
21 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днём – преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +21 до +26.
Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.