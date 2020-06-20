0
19:30
Псковичи спасли и приютили детеныша американской норки
18:52
Запрет на посещение парков музеев-заповедников продлили в Псковской области
18:11
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17:30
7,5 километра дороги в Усвятском районе отремонтируют по новой технологии
16:51
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу псковских медиков о строительстве новой инфекционной больницы
15:36
Владимир Путин поможет в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области
12:15
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Еще новости
Общество

До +26 градусов ожидается в Псковской области 21 июня

21 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днём – преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +21 до +26.

Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковичи спасли и приютили детеныша американской норки
20 июня 2020
Псковичи спасли и приютили детеныша американской норки
Запрет на посещение парков музеев-заповедников продлили в Псковской области
20 июня 2020
Запрет на посещение парков музеев-заповедников продлили в Псковской области
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
20 июня 2020
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
7,5 километра дороги в Усвятском районе отремонтируют по новой технологии
20 июня 2020
7,5 километра дороги в Усвятском районе отремонтируют по новой технологии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу псковских медиков о строительстве новой инфекционной больницы
20 июня 2020
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала просьбу псковских медиков о строительстве новой инфекционной больницы
Владимир Путин поможет в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области
20 июня 2020
Владимир Путин поможет в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
20 июня 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
2278 человек заразились коронавирусом в Псковской области
20 июня 2020
2278 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...