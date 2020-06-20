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Общество

Псковичи спасли и приютили детеныша американской норки

Фото: КДХ "Скобарек".

В псковский клуб декоративного хорьководства «Скобарек» попал дикий детеныш американской норки. О том, как жители Псковской области спасли кроху, участники клуба хорьководства рассказали в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Детеныша норки люди заметили около озера, в тот момент, когда на него лаяла собака. Кроху отвезли к специалистам «Скоборька».

«Никаких визуальных проблем у нее не выявлено, поэтому немного оправимся от потрясений, покушаем, охладимся от жары и вскоре отправимся в центр реабилитации диких животных в Санкт-Петербург, где дама окончательно придет в себя, подрастет, и будет выпущена в естественную среду обитания», - отметили участники клуба.

Фото: КДХ "Скобарек".

«У Крошки отменный аппетит, кушает сама, сама находит место, где лежат миски. В туалет мы ходить тоже не забываем <…>. Дома с первой секунды молчит, не плачет, не стрессует. Уже даже пыталась по-своему играть. Умывается тоже сама. Пока мы много спим. В разных позах, но очень удобных! Происходящим вокруг интересуется и ничего не боится», - подытожили специалисты после первого дня пребывания малышки в клубе.

Не так давно выхоженных лисиц, енотовидных собак и ежей выпустили на волю на границе Ленинградской и Псковской областей.

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