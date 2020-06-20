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Общество

Полиция ищет очевидцев наезда автобуса на пешехода в Псковском районе

Полиция ищет свидетелей ДТП в Псковском районе, в котором водитель автобуса сбил несовершеннолетнего пешехода на регулируемом переходе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел 12 марта 2020 года в 14:20 на 8-м километре трассы Псков – Изборск, проходящей по территории Псковского района.

Полиция установила, что водитель автобуса Mercedes-Benz 0325 (государственный регистрационный знак «ЕС314/50») сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Очевидцев ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Б. Егорову, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

Возможно, речь идет об этом ДТП в Неелово.

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