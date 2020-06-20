Шаверму с червями купила псковичка в бистро на Текстильной

20:11, 20 июня 2020, ПАИ

Жительница Пскова утверждает, что купила в ресторане быстрого питания на улице Текстильной шаверму с червями. Об этом она написала в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» и подкрепила свои слова видеозаписью.

В комментариях к записи псковичка отметила, что подала жалобу в Роспотребнадзор и в прокуратуру. После этого инцидента женщина согласилась с большинством псковичей, что покупать фаст-фуд в бистро не стоит.

«Так у них это всё в такую жару на столе стоит, а не в холодильнике», - отметил один из подписчиков группы, добавив, что в такую погоду он не берет продукцию в подобных кафе.

При этом не все поверили женщине, несмотря на видеодоказательство. Комментаторам показалось странным, что псковичка развернула шаверму перед тем, как съесть. Также псковичи не поверили, что в продукте, который жарится в прижимном гриле при температуре 220-250 градусов, мог выжить червь.