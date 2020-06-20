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Общество

В Крыму обнаружили большие запасы пресной воды

В крымских горах ученые обнаружили два подземных высокотемпературных очага, в которых формируются напорные пресные воды. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 градусов Цельсия. На глубинах от 350 до 500 метров также нашли водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

Как отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ кандидат технических наук Николай Ковалёв, уникальность этих потоков в том, что они формируются в «природных опреснителях» при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. «Опреснители» находятся на глубинах более 2500 метров. Образование пресных вод идет непрерывно за счёт конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года.

«Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении», - пояснил Николай Ковалёв.

Основная проблема добычи глубоких подземных вод, отмечают в вузе, – высокая стоимость бурения скважин. Это сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров). Обнаружение этих участков даёт возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом.

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