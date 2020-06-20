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Общество

700 тысяч долга оплатил пскович, чтобы продать квартиру

Житель Псковской области оплатил 700 тысяч долга после запрета на регистрационные действия с его квартирой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Продолжительное время мужчина игнорировал требования судебного пристава оплатить долги. А между тем его совокупный долг перед налоговыми органами, кредитными организациями, ГИБДД и коммунальными службами составлял около 700 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судебный пристав Псковского района вынес запрет на проведение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества должника.

Побуждающим фактором к оплате задолженности стал запрет на проведение регистрационных действий с квартирой, потому что она готовилась на продажу.

Чтобы осуществить сделку купли-продажи, пскович полностью погасил все долги.

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