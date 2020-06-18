«Зенит» разгромил ЦСКА со счётом 4:0

22:31, 20 июня 2020, ПАИ

Встреча «Зенита» и ЦСКА в 23-м туре чемпионата России по футболу на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счётом 4:0. Об этом пишет РБК.

На второй минуте защитник «Зенита» Бранислав Иванович открыл счёт. Затем дубль оформил бразильский полузащитник Малком, который отличился на 9-й и 45-й минутах.

Четвёртый гол забил форвард Себастьян Дриусси, реализовав пенальти на 94-й минуте встречи.

Более того, ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 89-й минуте за фол удалили защитника армейцев Вадима Карпова.

Для команд этот матч стал первым после возобновления Российской премьер-лиги. Турнир приостановили в середине марта из-за коронавируса. В 23 матчах «Зенит» набрал 53 очка. Команда занимает в турнирной таблице РПЛ первое место. ЦСКА с 36 очками остаётся на пятой строчке. В следующем туре армейцы сыграют в московском дерби с «Динамо», а «Зенит» на своём поле встретится с «Крыльями Советов».