Жители Псковской области поздравили медицинских работников с праздником

09:38, 21 июня 2020, ПАИ

Медицинских работников с праздником поздравили жители Псковской области.

Жительница Невеля, попавшая в больницу в тяжёлом состоянии, поздравила медиков с профессиональным праздником, отметив работу всего медицинского персонала.

«Спасибо за внимание, заботу, помощь и за то, что поставили на ноги, – отметила жительница Невеля, пожелав медикам здоровья, терпения и спокойствия в семьях. – Только в тяжёлую минуту понимаешь, как медики важны».

От Псковского агентства информации медиков поздравил главный редактор Александр Машкарин.

«Спасибо врачам, медикам, кто находится на передовой: люди борются за наши жизни и наше здоровье», – отметил Александр Машкарин.