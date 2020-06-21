Михаил Ведерников поблагодарил президента за поддержку инициативы о строительстве новой инфекционной больницы

10:46, 21 июня 2020, ПАИ

За поддержку инициативы о строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области поблагодарил глава региона Михаил Ведерников. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Президент провёл ВКС с врачами нескольких регионов России в преддверии Дня медицинского работника», – напомнил губернатор, добавив, что представителями Псковской области стали заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасия Повторейко и руководитель московской бригады врачей, хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев.

Михаил Ведерников отметил, что Владимир Путин поддержал просьбу о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках силами Министерства обороны. Инициативу поддержала также вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Это замечательные новости, спасибо!» – выразил благодарность губернатор президенту.