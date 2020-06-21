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Двое детей выпали из окон в Псковской области за день

В Псковской области за день из окон выпали двое детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram.

«19 июня два случая выпадения 5-летний детей из окон в Псковской области», – отметила Наталия Соколова, добавив, что в обоих случаях фигурируют москитные сутки, на которые ребёнок облокотился.

Оба ребёнка отделались средними травмами.

«Будьте внимательны и не оставляйте детей без контроля», – призвала омбудсмен, добавив, что для детей москитная сетка – мнимая опора, которая не может выдержать их вес.

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