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11-летний ребёнок и женщина пострадали в ДТП на дороге Псков – Родина

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

На автодороге Псков – Родина Псковского района в ДТП пострадали два человека, включая 11-летнего ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 июня около 17:45 на автодороге Псков – Родина при выезде со второстепенной дороги 43-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Corolla не уступила дорогу 39-летнему водителю автомобиля Hyundai Creta, который двигался по главной дороге.

В результат аварии пострадали пассажиры Hyundai – 33-летняя пассажирка, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, и 11-летний мальчик, получивший ушибленную рану волосистой части головы.

Оба водители были в трезвом состоянии. Подробности и обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.

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