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Общество

Признаки опасной головной боли назвал доктор Мясников

Фото Андрея Степанова

Доктор Александр Мясников назвал признаки опасной головной боли. Наибольшую опасность представляет головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, сообщает РБК.

По словам доктора, опасна та головная боль, от которой человек может проснуться ночью, и та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.

Александр Мясников отметил, что если головная боль сопровождается ухудшением зрения, онемением конечностей или провисанием носогубной складки, то следует срочно обращаться за медицинской помощью.

Беспокойство должна вызывать боль, которая усиливается при изменении положения тела или кашле. Эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, которое возникает из-за опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

Мясников призвал в остальных случаях не беспокоиться из-за головной боли, поскольку она может возникать из-за усталости, неправильного положения головы или недостатка сна.

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