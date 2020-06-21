Активисты волонтёрского центра «Единой России» поздравили медиков с профессиональным праздником

18:46, 21 июня 2020, ПАИ

С профессиональным праздником медиков поздравили активисты волонтерского центра партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Волонтёры посетили Псковскую городскую и областную больницы, детскую областную больницу, перинатальный центр, станцию скорой помощи, инфекционную больницу и Псковский областной онкологический диспансер. Под окнами медучреждения они разворачивали 6-метровый плакат, украшенный воздушными шарами, на которым написано «С Днём медицинского работника! Спасибо врачам!».

Медики получали поздравления, не покидая свой пост – смотрели и благодарили прямо из окон учреждений. В акции приняли участие 10 активистов волонтёрского центра.

«Очень важно, чтобы медицинские работники знали, что мы очень ценим их труд, и в это непростое время мы - вместе!»,- рассказал активист волонтерского центра Сергей Иванов.