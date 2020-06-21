Житель Пскова попросил убрать брошенный на газоне автомобиль
Пскович пожаловался на брошенный старый автомобиль. По словам псковича, автомобиль стоит уже давно на газоне.
Соответствующую жалобу местный житель Никита Слюсарь разместил на сайте губернатора Псковской области.
«На зелёной зоне давно стоит старый автомобиль, прошу разобраться», – отметил в своей жалобе пскович, добавив, что транспортное средство находится по адресу улица Чехова, 1.
Ответственным за решение данного вопроса был назначен глава администрации города Александр Братчиков.