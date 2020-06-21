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Общество

18-летняя российская блогер-миллионер разбилась насмерть на мотоцикле

Фото с личной страницы Насти Тропицель в Instagram

Российская блогер-миллионер Настя Тропицель погибла, разбившись на мотоцикле. Соответствующее сообщение появилось на личной странице Instagram блогера, которое опубликовала её мать.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», – отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, девушка разбилась на мотоцикле на Бали. Соболезнования в связи с гибелью девушки начали выражать другие блогеры-миллионники.

Девушка вела свой блог на YouTube и в Instagram, посвящая его фрилансу и заработку в интернете. Свой первый миллион блогер смогла заработать в 15 лет.

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