Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

23:42, 21 июня 2020, ПАИ

Связь между группой крови и смертностью от коронавируса была подтверждена. Люди со второй группой крови чаще других умирают от коронавируса и вызванных им осложнений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на иранских учёных.

Ранее к такому выводу пришли китайские и американские специалисты. Авторы всех трёх работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят именно пациенты со второй группой крови. Чуть реже остальных умирали пациенты с третьей и четвёртой группой. Наименее уязвимыми к COVID-19 признаны люди с первой группой крови.

Влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у заражённых.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее также отмечала, что чаще всего заражаются люди со второй группой крови. Однако она отметила, что это может быть связано с тем, что эта группа крови является самой распространённой.