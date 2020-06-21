0
22:03
Аквапарк в Пскове будет закрыт до 30 июня
21:24
ФОТОФАКТ: Жители Пскова просят найти пропавшую скамейку с урнами
19:30
Более 37 тысяч исследований на коронавирус проведено в Псковской области
18:00
До +27 градусов ожидается в Псковской области 22 июня
17:27
18-летняя российская блогер-миллионер разбилась насмерть на мотоцикле
17:01
Житель Пскова попросил убрать брошенный на газоне автомобиль
15:35
Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили медиков с профессиональным праздником
Еще новости
Общество

Псковский Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий

Фото Дарьи Хватковой.

По вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий в управлении Роспотребнадзора по Псковской области стартует горячая линия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С 22 июня по 6 июля будет открыта горячая линия по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о нормативных требованиях к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта на предприятиях торговли.

Номер телефона – (8112) 66-20-69: в рабочие дни – с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45.

Территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах – (81153) 3-65-19.

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах – (81151) 2-15-94

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – (81152) 3-29-89.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Аквапарк в Пскове будет закрыт до 30 июня
21 июня 2020
Аквапарк в Пскове будет закрыт до 30 июня
ФОТОФАКТ: Жители Пскова просят найти пропавшую скамейку с урнами
21 июня 2020
ФОТОФАКТ: Жители Пскова просят найти пропавшую скамейку с урнами
Более 37 тысяч исследований на коронавирус проведено в Псковской области
21 июня 2020
Более 37 тысяч исследований на коронавирус проведено в Псковской области
До +27 градусов ожидается в Псковской области 22 июня
21 июня 2020
До +27 градусов ожидается в Псковской области 22 июня
18-летняя российская блогер-миллионер разбилась насмерть на мотоцикле
21 июня 2020
18-летняя российская блогер-миллионер разбилась насмерть на мотоцикле
Житель Пскова попросил убрать брошенный на газоне автомобиль
21 июня 2020
Житель Пскова попросил убрать брошенный на газоне автомобиль
Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили медиков с профессиональным праздником
21 июня 2020
Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили медиков с профессиональным праздником
Александр Котов поблагодарил медиков за самоотверженный труд
21 июня 2020
Александр Котов поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Идет загрузка...