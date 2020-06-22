Число заражённых коронавирусом в мире приближается к 9 млн человек

07:57, 22 июня 2020, ПАИ

8 млн 929 тысяч 394 человека заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на утро 22 июня. Пандемией охвачено 188 стран. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Всего скончалось 467 тысяч 676 инфицированных пациентов. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в США (2 млн 279 тысяч 879), Бразилии (1 млн 83 тысячи 341), России (583 тысячи 879) и Индии (410 тысяч 461).

В Великобритании заразилось 305 тысяч 803 человека, Перу – 251 тысяча 338, Испании – 246 тысяч 272.