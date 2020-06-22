Модель городского движения с «умной» инфраструктурой создадут в России

08:18, 22 июня 2020, ПАИ

В России на базе полигона НАМИ планируют создать модель городского движения с «умной» инфраструктурой, оснащенной технологией V2Х. Как пишет газета «Известия», об этом сообщается в презентации Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Для проведения испытаний «умных» автомобилей с имитацией большого количества дорожных ситуаций построят дороги общей протяженностью 20 км.

«Вместе с имеющейся инфраструктурой, предназначенной для имитации любых условий эксплуатации транспортных средств (начиная от автомагистрали и заканчивая трассами для карьерной техники), и закрытой лабораторной территорией площадью 25 га, это позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС», — отметили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

Стоимость проекта составит 599,7 млн рублей, из которых 417,8 млн потребуется из бюджета, остальное — частные инвестиции.

Предполагается, что «умные» автомобили смогут обмениваться информацией с дорожной инфраструктурой — светофорами, камерами фиксации нарушений, центрами управления движением, метеооборудованием.

Полигон для испытаний планируется создать в 2020–2022 годах с реконструкцией уже существующей площадки и дооснащением ее нужным оборудованием («умной» инфраструктурой), с сентября 2022-го начнется коммерциализация.