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Общество

Модель городского движения с «умной» инфраструктурой создадут в России

В России на базе полигона НАМИ планируют создать модель городского движения с «умной» инфраструктурой, оснащенной технологией V2Х. Как пишет газета «Известия», об этом сообщается в презентации Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Для проведения испытаний «умных» автомобилей с имитацией большого количества дорожных ситуаций построят дороги общей протяженностью 20 км.

«Вместе с имеющейся инфраструктурой, предназначенной для имитации любых условий эксплуатации транспортных средств (начиная от автомагистрали и заканчивая трассами для карьерной техники), и закрытой лабораторной территорией площадью 25 га, это позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС», — отметили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

Стоимость проекта составит 599,7 млн рублей, из которых 417,8 млн потребуется из бюджета, остальное — частные инвестиции.

Предполагается, что «умные» автомобили смогут обмениваться информацией с дорожной инфраструктурой — светофорами, камерами фиксации нарушений, центрами управления движением, метеооборудованием.

Полигон для испытаний планируется создать в 2020–2022 годах с реконструкцией уже существующей площадки и дооснащением ее нужным оборудованием («умной» инфраструктурой), с сентября 2022-го начнется коммерциализация.

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