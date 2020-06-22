Наступила четырёхдневная рабочая неделя

08:40, 22 июня 2020, ПАИ

На неделе с 22 по 28 июня у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, сообщили в Роструде. 24 июня объявлено выходным днём из-за переноса на эту дату парада Победы.

Отмечается, что 24 июня будет нерабочим днём с сохранением зарплаты в связи с соответствующим указом президента. 23 июня предпраздничным днем не считается и продолжительность рабочего дня на час сокращаться не будет.

В Псковской области парад по случаю 75-летия Победы пройдёт после улучшения ситуации с коронавирусом.