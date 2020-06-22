Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора «Псковпассажиравтотранса»

08:55, 22 июня 2020, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Псковпассажиравтотранса», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следствие установило, что обвиняемый, при наличии задолженности по налогам свыше 154 млн рублей, создал видимость отсутствия денег у предприятия, направляя распорядительные письма своим должникам о перечислении денежных средств напрямую поставщикам предприятия, минуя свой расчетный счет.

С 19 января 2018 года по 10 сентября 2018 года он направил 153 распорядительных письма на общую сумму более 335 млн рублей, которых было достаточно для погашения всей недоимки по налогам предприятия.

Экс-директору «Псковпассажиравтотранса» предъявлено обвинение по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенном в особо крупном размере).

После утверждения заместителем областного прокурора обвинительного заключения уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.