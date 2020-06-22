На одном из озёр Псковской области заметили редкую птицу

09:40, 22 июня 2020, ПАИ

На одном из озёр Псковской области заметили редкую птицу. 20 июня в Плюсском районе на озере Песно Иван Петров сумел сфотографировать лебедя-шипуна. Редкая птица получила название из-за специфического шипения во время раздражения. Это самый крупный вид среди всех лебедей.

Лебеди-шипуны занесены в Красные книги Башкортостана, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Пензенской, Кировской и Нижегородской областей.

Этот вид распространен на севере Евразии от южной части Скандинавии (южная Швеция) до озёр Казахстана, Монголии, Приморского края и Китая. Встречается чаще всего в глухих, мало посещаемых человеком местах: заросших водной растительностью озёрах и лиманах, иногда на болотах.

Раньше на птицу активно охотились — мясо лебедя считалось деликатесом, также ценился лебединый пух. После того как лебедь-шипун из-за охоты стал чрезвычайно редким, он утратил промысловое значение. Охота на лебедей полностью запрещена в СССР в 1960-х годах.