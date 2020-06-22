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Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от COVID-19

Фото Андрея Степанова

Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от коронавируса. Для этого детям следует объяснить правила, которые они должны соблюдать, пишет РИА Новости.

Следует своим примером показывать детям, что нужно чаще мыть руки, которые могут стать источником инфекции или болезни. Ребёнку необходимо соблюдать социальную дистанцию, а если этого сделать не удаётся, то нужно постараться обеспечить прогулку для ребёнка там, где нет тесного общения.

Важно также объяснить детям, что нельзя трогать лицо руками, тереть глаза, поскольку можно занести инфекцию. Почаще следует дезинфицировать руки ребёнка после катания на горке, а после прогулки лучше принять душ.

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