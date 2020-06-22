5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные

10:16, 22 июня 2020, ПАИ

В Пскове, Опочке и ряде районов области полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 19 июня в Пскове у дома на улице 128 Стрелковой дивизии полицейские остановили для проверки автомашину «Мицубиси». Выяснилось, что иномаркой управляла 31-летняя псковичка, у которой имелись признаки алкогольного опьянения.

21 июня в Новосокольническом районе на дороге Отрадное – Новосокольники – Бор стражи порядка остановили автомобиль «Форд», за рулем которого находился 63-летний нетрезвый житель города Новосокольники.

20 июня в Опочке на улице Гагарина на скутере ехал 30-летний житель Опочецкого района. Как оказалось, он тоже был в нетрезвом виде. Еще двоих нетрезвых водителей дорожные полицейские выявили в этот день в Дедовичском и Пыталовском районах.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.