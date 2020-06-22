#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по боксу Юрий Федоров провел зарядку для псковичей

10:15, 22 июня 2020, ПАИ

Ныне тренер по боксу, а прежде многократный чемпион Псковской области, чемпион округа 2006 и 2007 года, мастер спорта Юрий Федоров стал новым гостем проекта #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие. Великолучанин представил для пожилых псковичей комплекс упражнений, которые можно выполнить дома и на улице.

«О здоровье нужно заботиться с самого рождения и не переставать это делать со временем, обязательно старайтесь выполнять физические упражнения и быть активными», - пожелал пожилым жителям Псковской области Юрий Федоров.