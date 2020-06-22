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Общество

Более 300 волонтеров по поправкам к Конституции работают в Псковской области

В Псковской области сегодня работают более 300 волонтеров по голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Волонтеры работают в количестве двух-трех человек в три смены: с 10.00 до 13.00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00.  Они работают в Бежаницах (улица Смольная, 14), Гдове (Кингисеппская улица, 32), Дедовичах (Егорова, 10), Дно (Советская, 2), Красногородске (Советская, 22), Невеле (Ленина, 7), Опочке (Калинина, 2), Острове, (улица 25 Октября, 23), Палкино (Изборская, 6/1), Печорах (Свободы, 29), Порхове (проспект Ленина, 14-а). деревне Карамышево (Псковский район, Советская, 3), Пыталово (Красноармейская, 33-а), Себеже (улица 7 Ноября, 21-а), Пскове (Коммунальная, 41, Октябрьский проспект, 34, Некрасова 17/11) и в Великих Луках (Вокзальная, 11, Площадь Рокоссовского).

По словам Натальи Плявинской, волонтеры занимаются информированием граждан о том, какие поправки предлагается внести в Конституцию. Волонтеры не агитируют, а  информируют. Кроме того, волонтеры занимаются вовлечением граждан в волонтерскую деятельность. Раздают информационные листовки.

«Я другого варианта не вижу, эти поправки очень своевременные и серьезно повлияют на дальнейшее развитие России», - заключила собеседница агентства и призвала псковичей прийти 1 июля на пункты голосования. 

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