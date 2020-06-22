Врач рассказал, как безопасно сходить в кафе

10:55, 22 июня 2020, ПАИ

О том, как безопасно сходить в кафе, рассказал врач. Угроза заражения сохраняется, даже несмотря на снятие ограничений, пишет РИА Новости.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что маску в кафе можно снять, но следует соблюдать социальную дистанцию.

После приёма пищи необходимо надеть новую маску, а не использовать старую. Врач напомнил о необходимости менять маску каждые два часа, а в жару чаще – каждые 20-30 минут, поскольку из-за влажности она может терять защитные свойства.

Андрей Тяжельников добавил, что следует тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком.

Врач также призвал выбирать те кафе, в которых есть все необходимые условия для соблюдения гигиены.