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Общество

Елена Бибикова показала справку с отрицательным COVID-тестом

Тест на коронавирус у Елены Бибиковой оказался отрицательным. Об этом сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в эфире проекта ПАИ-livе 22 июня.

«Никто не отменял пленарные заседания и работу в комитете, я постоянно нахожусь на связи с Москвой, работы много», - рассказала Елена Бибикова.

Также сенатор отметила, что сейчас идёт большая нагрузка на всех, кто работает во власти, был принял огромный пакет мер социальной поддержки.

Спикер добавила, что часто приходится ездить в Москву по работе и предоставила справку, которая указывает на то, что тест на коронавирус у Елены Бибиковой отрицательный.

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