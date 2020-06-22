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Общество

Законопроект о домашнем насилии находится на отсроченном рассмотрении

Законопроект депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной о домашнем насилии находится сейчас на отсроченном рассмотрении. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 22 июня.

По словам Елены Бибиковой, над законопроектом работала большая группа, было «очень много шума». «Там много вопросов и есть определенное непонимание. Это достаточно резонансный закон», - считает гостья эфира.

Кроме этого, как рассказала Елена Бибикова, в России уже второй год не могут «выйти на финишную прямую» в законе о многодетных семьях. «Есть несколько вариантов закона, он крайне необходим, потому что многодетные семьи — это компетенция ведения субъекта федерации. И в каждом регионе разные пакеты мер, разные льготы», - добавила она.

 

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