Елена Бибикова: Поправки к Конституции закрепят достигнутое и дадут гарантии на будущее

11:55, 22 июня 2020, ПАИ

«Я четко понимаю для себя то, что поправки как раз закрепляют то, к чему мы подошли. Закрепляется то, что достигнуто и даст гарантии на будущее, что при любом раскладе наше государство должно быть социально ориентировано», - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 22 июня.

По ее словам, Конституция — основной закон страны, положения которого ничем не могут быть отменены. Несмотря на социально-экономическую ситуацию в стране, эти нормы будут неукоснительно соблюдаться, считает Бибикова.

«Почему недостаточно закрепления в федеральном законе? Например, были времена, когда не проводилась индексация пенсии. А теперь по Конституции она будет раз в год. МРОТ не станет ниже прожиточного минимума», - считает гостья эфира.

Елена Бибикова также заявила, что следующая неделя для России [1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции — ПАИ] — непростая. Бибикова рассказала, что постарается проголосовать пораньше, 26 июля с утра. Она подчеркнула, что живет в Псковской области, а не в Москве.