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Общество

Елена Бибикова: Поправки к Конституции закрепят достигнутое и дадут гарантии на будущее

«Я четко понимаю для себя то, что поправки как раз закрепляют то, к чему мы подошли. Закрепляется то, что достигнуто и даст  гарантии на будущее, что при любом раскладе наше государство должно быть социально ориентировано», - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 22 июня.

По ее словам, Конституция — основной закон страны, положения которого ничем не могут быть отменены. Несмотря на социально-экономическую ситуацию в стране, эти нормы будут неукоснительно соблюдаться, считает Бибикова.

«Почему недостаточно закрепления в федеральном законе? Например, были времена, когда не проводилась индексация пенсии. А теперь по Конституции она будет раз в год. МРОТ не станет ниже прожиточного минимума», - считает гостья эфира.

Елена Бибикова также заявила, что следующая неделя для России [1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции — ПАИ] — непростая. Бибикова рассказала, что постарается проголосовать пораньше, 26 июля с утра. Она подчеркнула, что живет в Псковской области, а не в Москве.

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Избирателям обеспечат безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию Санитарная безопасность будет лучше, чем в магазине – председатель ТИК Великих Лук Елена Бибикова: Поправки к Конституции закрепят достигнутое и дадут гарантии на будущее Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР) Более 300 волонтеров по поправкам к Конституции работают в Псковской области Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live 17 избирательных комиссий в Псковской области проведут общероссийское голосование по новым адресам Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области Псковский губернатор объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию будет пакетным 20 тонн антисептиков используют для обработки участков голосования в Псковской области
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