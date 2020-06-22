Житель Печор торговал наркотиками под стенами монастыря
Ранее судимый житель Печор обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Печорского района.
В феврале во время «контрольной закупки» житель Печор получил 1700 рублей от подставного покупателя, который, якобы, собирался приобрести наркотики.
Сделка состоялась недалеко от Псково–Печерского мужского монастыря, в районе улицы Комсомольской. Дилер передал покупателю наркотическое средство, которое являлось производным N-метилэфедрона общей массой 0,08 грамма.
Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 (восьми) лет.