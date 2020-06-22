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Житель Печор торговал наркотиками под стенами монастыря

Ранее судимый житель Печор обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Печорского района.

В феврале во время «контрольной закупки» житель Печор получил 1700 рублей от подставного покупателя, который, якобы, собирался приобрести наркотики.

Сделка состоялась недалеко от Псково–Печерского мужского монастыря, в районе улицы Комсомольской. Дилер передал покупателю наркотическое средство, которое являлось производным N-метилэфедрона общей массой 0,08 грамма.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 (восьми) лет.

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