КАМАЗ и Opel столкнулись около деревни Родина

11:57, 22 июня 2020, ПАИ

22 июня на дороге «Родина-Наволок», около поворота на Родину в Псковском районе, произошло столкновение автомобиля Opel с «КАМАЗом», сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, Opel не уступил дорогу грузовому автомобилю. После столкновения «КАМАЗ» протащил легковой автомобиль еще 15-20 метров и только после этого остановился.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники аварийно-спасательной службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

​