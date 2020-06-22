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КАМАЗ и Opel столкнулись около деревни Родина

22 июня на дороге «Родина-Наволок», около поворота на Родину  в Псковском районе, произошло столкновение автомобиля Opel с «КАМАЗом», сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, Opel не уступил дорогу грузовому автомобилю. После столкновения «КАМАЗ»  протащил легковой автомобиль еще 15-20 метров и только после этого остановился.

По предварительным данным, в  результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники аварийно-спасательной службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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