До голосования по поправкам в Конституцию России осталось 9 дней

12:00, 22 июня 2020, ПАИ

Через 9 дней – 1 июля – пройдёт голосование по поправкам в Конституцию России. В Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>

17 участковых избирательных комиссий Псковской области для проведения общероссийского голосования разместятся по новым адресам.

Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию заработает в Пскове 25 июня. В подготовке к голосованию в регионе принимают участие более 300 волонтёров.