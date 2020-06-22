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Политика

До голосования по поправкам в Конституцию России осталось 9 дней

Через 9 дней – 1 июля – пройдёт голосование по поправкам в Конституцию России. В Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>

17 участковых избирательных комиссий Псковской области для проведения общероссийского голосования разместятся по новым адресам.

Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию заработает в Пскове 25 июня. В подготовке к голосованию в регионе принимают участие более 300 волонтёров.

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