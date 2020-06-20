17 избирательных комиссий в Псковской области проведут общероссийское голосование по новым адресам

19:12, 20 июня 2020, ПАИ

17 участковых избирательных комиссий Псковской области для проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ разместятся по новым адресам. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, изменения связаны с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Изменения коснулись избирательных участков Красногородского, Островского, Палкинского, Псковского районов и города Пскова.

Сведения о переносе участковой избирательной комиссии в другое помещение

№ п/п Номер УИК Адрес по месту расположения УИК в цифровых сервисах Адрес переноса помещения для размещения УИК Территориальная избирательная комиссия Красногородского района УИК 309 Красногородский р-н, д. Саурово, д. 5 Красногородский р-н, д.Саурово, д. 2 (помещение 16) Территориальная избирательная комиссия Островского района УИК 240 г. Остров-3, клуб в/ч 35700 г.Остров, ул. Фестивальная (Дом офицеров) УИК 253 Островский район,д. Малая Губа, помещение ФАП Островский район, д. Малая Губа, (помещение клуба) УИК 269 Островский район, д. Большое Приезжево, контора с-з «Великорецкий» Островский район , д. Большое Приезжево (помещение библиотеки) УИК 270 Островский район, д. Влазово контора с/кооп. «Искра» Островский район, д.Влазово, (помещение СДК) УИК 275 Островский район, д.Шик, здание бывшей администрации Шиковской волости Островский район, д.Шики, (помещение Шиковской школы) Территориальная избирательная комиссия Палкинского района УИК 195 д. Лещихино ПНИ, д. 1 (спецучасток) Мобильный УИК, (территория ПНИ) УИК 197 д.Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта д.Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта, вход с другой стороны (клуб выходного дня) Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района УИК 333 Пушкиногорский район, Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, д. 1, фойе 1 этажа научно-культурного центра Пушкинского музея-заповедника, Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 6, (фойе 1 этажа администрации района) УИК 335 Пушкиногорский район, Пушкинские Горы, ул. Больничный городок, д. 14, фойе Дома ветеранов Пушкиногорский район, Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42а, административное здание городского поселения «Пушкиногорье» (бывшее здание Пушкиногорской волости) Территориальная избирательная комиссия Печорского района УИК 176 Печорский район, Изборск, ул. Псковская, д. 31 Печорский район, Изборск, ул. Псковская, д. 36 Территориальная избирательная комиссия Псковского района 138 Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная, д. 1, (здание сельского дома культуры) Псковский р-н, д. Родина, ул. Мира, 1, здание ГНУ Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства УИК 140 Псковский р-н, д. Родина, ул. Владимирская, д. 3В, здание филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» Псковский р-н, д. Родина, ул. Никольская, д. 4, (помещение цокольного этажа) УИК 170 Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д. Похвальщина, здание правления СХПК колхоза «Передовик» Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д.Похвальщина, (здание Рюжского сельского клуба) Территориальная избирательная комиссия города Пскова УИК 43 Псков, помещение ГБУЗ ПО "Псковская детская городская поликлиника" - Псков, ул. Шестака, д. 4 Псков, помещение МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" - Псков, ул. Юбилейная, д. 67А. УИК 61 Псков, помещение консультативной поликлиники ГБУЗ ПО "Детская областная больница" - Псков, ул. Коммунальная, д. 33 Псков, помещение МБОУ "Лицей № 4 "Многопрофильный - Псков, ул. Коммунальная, д.30. УИК 87 Псков, помещение "ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника" - г. Псков ул. Индустриальная, д. 8 Псков, помещение МБУ ДО «Детский центр «Надежда»

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

Модельные участки по голосованию по поправкам в Конституцию показал избирком.