17 избирательных комиссий в Псковской области проведут общероссийское голосование по новым адресам
17 участковых избирательных комиссий Псковской области для проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ разместятся по новым адресам. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, изменения связаны с эпидемиологической ситуацией в регионе.
Изменения коснулись избирательных участков Красногородского, Островского, Палкинского, Псковского районов и города Пскова.
Сведения о переносе участковой избирательной комиссии в другое помещение
|
№ п/п
|
Номер
УИК
|
Адрес по месту расположения УИК в цифровых сервисах
|
Адрес переноса помещения для размещения УИК
|
Территориальная избирательная комиссия Красногородского района
|
|
УИК 309
|
Красногородский р-н, д. Саурово, д. 5
|
Красногородский р-н, д.Саурово, д. 2 (помещение 16)
|
Территориальная избирательная комиссия Островского района
|
|
УИК 240
|
г. Остров-3, клуб в/ч 35700
|
г.Остров, ул. Фестивальная (Дом офицеров)
|
|
УИК 253
|
Островский район,д. Малая Губа, помещение ФАП
|
Островский район, д. Малая Губа, (помещение клуба)
|
|
УИК 269
|
Островский район, д. Большое Приезжево, контора с-з «Великорецкий»
|
Островский район , д. Большое Приезжево (помещение библиотеки)
|
|
УИК 270
|
Островский район, д. Влазово контора с/кооп. «Искра»
|
Островский район, д.Влазово, (помещение СДК)
|
|
УИК 275
|
Островский район, д.Шик, здание бывшей администрации Шиковской волости
|
Островский район, д.Шики, (помещение Шиковской школы)
|
Территориальная избирательная комиссия Палкинского района
|
|
УИК 195
|
д. Лещихино ПНИ, д. 1 (спецучасток)
|
Мобильный УИК, (территория ПНИ)
|
|
УИК 197
|
д.Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта
|
д.Бобъяково, помещение фельшерско-акушерского пункта,
вход с другой стороны (клуб выходного дня)
|
Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района
|
|
УИК 333
|
Пушкиногорский район, Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, д. 1, фойе 1 этажа научно-культурного центра Пушкинского музея-заповедника,
|
Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 6,
(фойе 1 этажа администрации района)
|
|
УИК 335
|
Пушкиногорский район, Пушкинские Горы, ул. Больничный городок, д. 14, фойе Дома ветеранов
|
Пушкиногорский район, Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42а, административное здание городского поселения «Пушкиногорье» (бывшее здание Пушкиногорской волости)
|
Территориальная избирательная комиссия Печорского района
|
|
УИК 176
|
Печорский район, Изборск, ул. Псковская, д. 31
|
Печорский район, Изборск, ул. Псковская, д. 36
|
Территориальная избирательная комиссия Псковского района
|
|
138
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Юбилейная, д. 1, (здание сельского дома культуры)
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Мира, 1, здание ГНУ Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
|
|
УИК 140
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Владимирская, д. 3В, здание филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района»
|
Псковский р-н, д. Родина, ул. Никольская, д. 4, (помещение цокольного этажа)
|
|
УИК 170
|
Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д. Похвальщина, здание правления СХПК колхоза «Передовик»
|
Псковский р-н, сельское поселение «Ядровская волость», д.Похвальщина, (здание Рюжского сельского клуба)
|
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
|
|
УИК 43
|
Псков, помещение ГБУЗ ПО "Псковская детская городская поликлиника" - Псков, ул. Шестака, д. 4
|
Псков, помещение МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" - Псков, ул. Юбилейная, д. 67А.
|
|
УИК 61
|
Псков, помещение консультативной поликлиники ГБУЗ ПО "Детская областная больница" - Псков, ул. Коммунальная, д. 33
|
Псков, помещение МБОУ "Лицей № 4 "Многопрофильный - Псков, ул. Коммунальная, д.30.
|
|
УИК 87
|
Псков, помещение "ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника" - г. Псков ул. Индустриальная, д. 8
|
Псков, помещение МБУ ДО «Детский центр «Надежда»
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.
Модельные участки по голосованию по поправкам в Конституцию показал избирком.