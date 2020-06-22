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Общество

Более 25% богатства россиян оказалось за рубежом

Больше четверти от всех накоплений граждан Росси оказалось за границей. При этом общий объём частных финансовых активов россиян составляет 1,6 трлн долларов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

В ходе анализа эксперты учли не только принадлежащие частным лицам наличные средства, депозиты, акции и облигации, но и паи инвестиционных фондов, пенсии и страховки.

Выяснилось, что частное богатство россиян равно 90 % от ВВП 2019 года. За последние 20 лет объём сбережений вырос в 16 раз.

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