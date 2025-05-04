Солистки себежского ансамбля стали лауреатами международного конкурса в Смоленске

12:33, 04 мая 2025, ПАИ

Солистки ансамбля «ДоМиСолька» из Себежа Марианна Ершова и Милена Ефимова удостоены дипломов первой степени и Гран-при фестиваля «Open Fest». Международный многожанровый конкурс-фестиваль прошёл в Смоленске 3 мая, пишет газета «Призыв».

Милена Ефимова получила диплом лауреата 1 степени. В номинации «Дуэт» девочки получили диплом лауреата 1 степени. Марианна Ершова за сольную песню получила диплом «Гран-при».

Учредитель конкурса – фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Орбита талантов», который занимается поддержкой и развитием талантливых людей в различных областях.

В номинации «Вокал» в состав жюри вошли заслуженные педагоги и артисты: доцент кафедры музыкального искусства факультета искусств Московского гос.университета им. М. В. Ломоносова, солист гос. академического Большого театра России, заслуженный артист России (г. Москва) Юрий Нечаев; доцент кафедры вокального искусства Российского института театральных искусств, член союза театральных деятелей, заслуженная артистка России (г. Москва) Наталья Привалова; старший преподаватель вокально- хоровых дисциплин Смоленского гос. института искусств (г. Смоленск) Анастасия Паламаржа.

«Мы гордимся нашими талантливыми артистками! Продолжаем творить и вдохновлять вместе!» – сообщает руководитель «ДоМиСольки» Елена Маслова.