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Общество

Около 200 тысяч виртуальных огней зажгли жители Псковской области в День памяти и скорби

Около 200 тысяч виртуальных свечей памяти зажгли в Псковской области в рамках одноименной акции, приуроченной к Дню памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война - одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Она длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни почти 27 миллионов человек.

В память о погибших в борьбе с фашизмом на карте России уже горит около 22 млн символических огней, и их количество ежеминутно увеличивается.

Акция продолжается, и жители Псковской области еще могут принять в ней участие. Для этого необходимо зайти на портал деньпамяти.рф и в один клик зажечь свою свечу памяти.

В этом году акция является благотворительной. За каждую зажженную виртуальную свечу Фонд «Память поколений» начислит средства, которые затем будут направлены на оказание помощи ветеранам.

Сегодня впервые пройдет общероссийская минута молчания. В 12:15 по московскому времени смолкнут радиостанции и телеканалы в память о тех, кто сражался за Родину.

Ранее в День памяти и скорби к жителям и ветеранам региона обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Около 200 тысяч виртуальных огней зажгли жители Псковской области в День памяти и скорби

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