Псковский омбудсмен предупредил предпринимателей о проверках

13:06, 22 июня 2020, ПАИ

Бизнес-омбудсмен Псковской области попросил предпринимателей серьезно отнестись к выполнению санитарно-эпидемиологических требований и предупредил о возможных проверках. Обращение к бизнес-сообществу региона появилось в Instagram Аркадия Мурылева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области напомнил, что в новой редакции указа губернатора разрешается работа организаций сфер гостеприимства, общественного питания и торговли непродовольственными товарами.

«Многие сферы деятельности в регионе за последние три месяца оказались в тяжелейшей ситуации. Сейчас настает новый период, ситуация в регионе улучшается, принятые решения – это старт к восстановлению, постепенному возвращению к привычному ритму жизни», - отметил Аркадий Мурылев.

«Именно в этот хрупкий период прошу Вас максимально серьезно отнестись к выполнению санитарно-эпидемиологических требований, это жизненно важно для Вас и Ваших клиентов, - обратился бизнес-омбудсмен. - Решение региональным органам власти далось непросто и, конечно, контроль с их стороны будет иметь место, давайте вместе постараемся, чтобы взаимные действия предпринимателей и органов власти привели к последующему этапу снятия ограничений, а не к штрафам и обращениям к уполномоченному».

Ранее Аркадий Мурылев отметил, что отрасли бизнеса, которые вынуждены были остановить работу, больше не могут ждать. Некоторые кафе и рестораны уже начали процедуру ликвидации.