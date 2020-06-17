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Общество

Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации

Не все кафе и рестораны Псковской области откроются после снятия ограничений по коронавирусу. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире ПАИ-live 17 июня.

«Уверен, что часть кафе и ресторанов просто не откроется», - высказался уполномоченный.

«Бизнес больше не может ждать. Критическими датами назывались и 1 июня, и 15 июня. Некоторые уже увольняют людей. Я их понимаю, и, наверное, в части экономических соображений многие правильно делают», - добавил Аркадий Мурылёв.

Бизнес-омбудсмен озвучил мнение псковского ресторатора Андрея Филатова, которое тот высказал на заседании оперативного штаба по экономике 17 июня. «Нет смысла открывать объект, который уже на старте по всем просчётам будет убыточным. В этом нет смысла, нагрузка будет только расти», - отметил гость эфира.

На заседании в администрации Андрей Филатов сообщил, что из 50 предпринимателей 15 не попали под меры поддержки из-за несоответствия основного ОКВЭДа. И так как нет мер поддержки и выходить из карантина им будет экономически невыгодно, они начали процедуру ликвидации.

Как карантин изменил псковские кофейни, читайте здесь.

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