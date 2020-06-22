Более 11 тысяч бюджетных мест распределят по вузам в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах, сообщает пресс-служба правительства.
Речь идет о более чем 11,4 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.