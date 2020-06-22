В Великих Луках состоялась церемония возложения цветов на братском кладбище

13:51, 22 июня 2020, ПАИ

22 июня в Великих Луках состоялась церемония возложения цветов на братском кладбище. Мероприятие проходило в рамках Дня памяти и скорби, пишет газета «Великолукская Правда Новости».

Венки и цветы к памятнику неизвестному солдату возложили первый заместитель главы города Сергей Гусев, заместитель главы города Николай Андросович, заместитель главы великолукской администрации Юлия Ярышкина и председатель комитета по культуре Анжелика Романюк.

«В этот день мы чтим память тех героев, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. В сердце каждого великолучанина теплится память о тех, кто воевал, кто защищал и боролся с фашистской чумой 20 века. Наши отцы и деды с достоинством и честью выполнили свой воинский долг на фронтах войны и гражданский долг на предприятиях и заводах, которые производили оружие и технику для армии и флота. Также они в короткие сроки восстановили наш город из руин», - отметил Николай Андросович.

Юлия Ярышкина добавила, что церемония возложения цветов неслучайно проходит из года в год на мемориальном братском захоронении. Здесь похоронены более 6,5 тысяч красноармейцев.

«Война в Великие Луки пришла практически с самого ее начала. Первые бои здесь уже в июле 1941 года. Была на нашей земле и великолукская наступательная операция», - напомнила Юлия Ярышкина.

В этом году в связи с пандемией коронавируса церемония возложения цветов состоялась в ограниченном составе участников и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.