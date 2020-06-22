0
14:15
С 23 июня в Псковской области прогнозируется высокий класс пожарной опасности
14:11
В псковских торговых центрах разделили потоки входа и выхода
13:25
Продолжается сбор средств на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
13:09
Возле великолукской поликлиники никто не соблюдает размеченную дистанцию
13:04
Избирателям обеспечат безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию
12:43
Санитарная безопасность будет лучше, чем в магазине – председатель ТИК Великих Лук
12:41
Псковичей приглашают присоединиться к флешмобу #ПсковщинаПомнит
Еще новости
Общество

Два ролика о военной истории Михайловского подготовил Пушкинский заповедник

Фото с сайта Foto-planeta.com

Два небольших ролика о памятных местах, связанных с военной историей пушкинского Михайловского, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, предлагает своим online-посетителям Пушкинский заповедник.

Научный сотрудник музея Дмитрий Курманаевский рассказывает об истории памятника неизвестному солдату, который по инициативе первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», фронтовика Семёна Гейченко и при «поэтической поддержке» его друга, русского советского поэта и военкора М. А. Дудина был установлен в 1968 году на выходе из Михайловских рощ, около деревни Бугрово.

Ещё один сюжет Дмитрия Курманаевского — небольшая экскурсия по Михайловским рощам, где до сих пор видны следы «Линии «Пантера»: порядка сорока окопов для размещения немецкой техники и солдат. Первое видео уже доступно на официальной странице музея-заповедника «ВКонтакте». Второй ролик можно будет посмотреть здесь же после 16:00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

С 23 июня в Псковской области прогнозируется высокий класс пожарной опасности
22 июня 2020
С 23 июня в Псковской области прогнозируется высокий класс пожарной опасности
В псковских торговых центрах разделили потоки входа и выхода
22 июня 2020
В псковских торговых центрах разделили потоки входа и выхода
Продолжается сбор средств на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
22 июня 2020
Продолжается сбор средств на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
Возле великолукской поликлиники никто не соблюдает размеченную дистанцию
22 июня 2020
Возле великолукской поликлиники никто не соблюдает размеченную дистанцию
Избирателям обеспечат безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию
22 июня 2020
Избирателям обеспечат безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию
Санитарная безопасность будет лучше, чем в магазине – председатель ТИК Великих Лук
22 июня 2020
Санитарная безопасность будет лучше, чем в магазине – председатель ТИК Великих Лук
Псковичей приглашают присоединиться к флешмобу #ПсковщинаПомнит
22 июня 2020
Псковичей приглашают присоединиться к флешмобу #ПсковщинаПомнит
Около 200 тысяч виртуальных огней зажгли жители Псковской области в День памяти и скорби
22 июня 2020
Около 200 тысяч виртуальных огней зажгли жители Псковской области в День памяти и скорби

Идет загрузка...