Два ролика о военной истории Михайловского подготовил Пушкинский заповедник

14:45, 22 июня 2020, ПАИ

Два небольших ролика о памятных местах, связанных с военной историей пушкинского Михайловского, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, предлагает своим online-посетителям Пушкинский заповедник.

Научный сотрудник музея Дмитрий Курманаевский рассказывает об истории памятника неизвестному солдату, который по инициативе первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», фронтовика Семёна Гейченко и при «поэтической поддержке» его друга, русского советского поэта и военкора М. А. Дудина был установлен в 1968 году на выходе из Михайловских рощ, около деревни Бугрово.

Ещё один сюжет Дмитрия Курманаевского — небольшая экскурсия по Михайловским рощам, где до сих пор видны следы «Линии «Пантера»: порядка сорока окопов для размещения немецкой техники и солдат. Первое видео уже доступно на официальной странице музея-заповедника «ВКонтакте». Второй ролик можно будет посмотреть здесь же после 16:00.