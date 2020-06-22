В России стали меньше угонять машины

15:16, 22 июня 2020, ПАИ

В России в мае 2020 года на 17 % снизилось количество угонов транспортных средств по сравнению с апрелем этого же года, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахование».

Больше всего автомобили в России угоняют в Санкт-Петербурге. На этот город пришлась половина заявлений об угонах в стране, поступивших в «АльфаСтрахование». На втором месте оказалась Москва (40 % угонов), на третьем – Красноярск (10 % угонов).

Самыми популярными у угонщиков автомобилями стали Toyota Camry и Kia Ceed. Также в пятерку наиболее угоняемых транспортных средств вошли Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio. В большинстве случаев автомобили были угнаны с парковок жилых домов.