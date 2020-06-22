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Общество

Более 23 млрд рублей выделило правительство на поддержку малого и среднего бизнеса

Правительство Росии выделило более 23 млрд рублей на субсидии для сохранения рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Как пишет ТАСС, лб этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 22 июня.

«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 млрд рублей, сегодня выделим еще свыше 23 млрд рублей», - отметил он.

Михаил Мишустин пояснил, что число работников предприятий, которые могут получить субсидии, увеличилось до 5 млн.

«Поддержка правительства позволит сохранять занятость и стабильную работу таких организаций и, конечно, поможет людям пройти этот непростой период», - добавил он.

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