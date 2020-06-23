«WhatSUP bro?»: Почему сап-борды настолько популярны этим летом в Пскове

10:49, 23 июня 2020, ПАИ

Летом 2020 года в Пскове горожане начали активно сплавляться по рекам и неспешно кататься по озерам на SUP-бордах — небольших надувных досках, на которых надо держать равновесие и грести веслом. Почему этот вид серфинга стал настолько популярен в Пскове и насколько тяжело стать сапбордистом, корреспондент Псковского агентства информации выяснил у основателя псковского SUP-клуба Руслана Шалько.

- Как давно вы сами занимаетесь этим и насколько давно сапборды появились в Пскове?

- В целом мы плаваем уже года три, но идея сделать аренду в Пскове — организовать SUP-туры и туристические маршруты — появилась в конце 2019 года, и с этого года мы начали реализацию. В отличие от вейк-парков мы выбрали другой формат. Для того, чтобы людям было не скучно плавать на озере — у нас есть маршруты туристические, площадки, стоянки. Людям нравится именно SUP-тур. Минимальный маршрут у нас пока что 20 километров, максимальный — 55.

- Как появился клуб в Пскове?

- Основали мы его вдвоем с моим братом Романом. Идея пришла открыть в городе клуб, но изначально было непонятно, что это будет. Упор был больше на идеологию: мы думали появятся единомышленники, сначала один-три человека приходили. Но чем больше мы плавали, тем больше приходило народу, тем больше этот вид спорта становился популярным. Буквально недавно сапбординг вошел с список олимпийских видов спорта.

- Насколько тяжело научиться этому?

- Ничего сложного. После двух инструктажей, буквально через 15 минут, человек уже стоит на доске. Смотря, конечно, какой у кого вестибулярный аппарат. Грубо говоря — это почти как научиться ездить на велосипеде: если ты умеешь держать равновесие, то ничего сложного в этом нету. Падают, конечно же, все.

- Чем полезен этот спорт? Есть ли риски для здоровья?

- Может случиться все что угодно, особенно на реке, где есть большие камни. Естественно, мы предупреждаем людей, что, если где-то по течению есть камни, идти там не надо, поэтому все садятся на колени. Так конечно же, тоже можно упасть, повредить ногу. Первую помощь мы, безусловно, всегда окажем, аптечки для этого у нас есть.

Сапбординг дает многое. Это и туризм, и физическая активность: ноги напряжены, работает спина. Сапбординг лечит больные спины: идет скручивание позвонка, работа боковых частей тела, рук, плеч. Многие после SUP-тура чувствуют физические нагрузки. При этом постоянная гребля 22 километра без подготовки — дается легко не всем. Но у нас с этим справляются даже дети.

- Какие бывают сапборды и где их можно приобрести?

- SUPы бывают разные — от прогулочных, которые продаются в любой «Ленте», хотя, конечно, это не тот формат качества и до более дорогих. Есть доски для йоги, они более широкие, устойчивые, можно заниматься йогой на воде. Люди, занимающиеся йогой, подхватят, думаю, это течение, и придут потихоньку к этому. Сапы бывают прогулочные, есть для более активного спорта — у них доски более узкие и длинные — около 6 метров в длину. Ценовая категория тоже очень разная: начиная от 20 тысяч рублей и заканчивая 300-400 тысячами.

- Настолько востребован сапбординг у псковичей?

- Сейчас очень востребован. Пандемия коронавируса повлияла на внутренний туризм, соответственно многие отменили отпуска, но людям надо как-то развлекаться, поэтому они идут и спрос достаточно высокий. Мы соблюдаем все меры безопасности: дистанцию на воде между людьми, она, конечно, более длинная. Все происходит к тому же на свежем воздухе.

- Сколько это стоит в Пскове?

- Прогулка по городу, мы провожаем закат: в 17:30 стоит 500 рублей, в 20:30 — 800 рублей. SUP-туры предлагаем от 1500 рублей, по рекам Пскова, Кудеб, Череха, Великая, Каменка — самые основные.

- Опишите что такое занятие сапбордом по ощущениям одним-двумя словами?

- Это единение с природой, у людей отключены телефоны и гаджеты, они ощущают полное спокойствие и релакс. Ты находишься прямо на воде, в 10 сантиметрах от тебя глубина, ты можешь сойти или устоять. В основном это отдых, релакс, уединение с самим собой, с природой, гармония. Когда ты попадаешь в штиль — это абсолютное успокоение для души.

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